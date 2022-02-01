Семья и работа помогают снизить постковидный стресс, выяснили тюменские ученые

| Фото: здравоохранение Тюменской области | Фото: здравоохранение Тюменской области

Тревогу и депрессию испытывают через три месяца после выздоровления более четверти пациентов, перенесших COVID-19 с пневмонией. Об этом сообщили ученые Тюменского ГМУ и Тюменского кардиологического научного центра. Они изучили распространенность признаков стресса и сердечно-сосудистой патологии и их связи с качеством жизни, сообщает вуз.

"У таких пациентов мы увидели низкие показатели физической активности. Причина в большей степени связана с возрастом, а также наличием сердечно-сосудистой патологии. Влияния тяжести течения COVID-19 на качество жизни мы не выявили, чего не скажешь о психологическом аспекте. Именно под влиянием стресса и нарушений эмоциональной сферы ухудшается качество жизни", – сообщил заведующий кафедрой медицинской психологии и педагогики Тюменского ГМУ Борис Приленский.

Среди пациентов, перенесших осложненную пневмонией коронавирусную инфекцию, женщины в три раза чаще испытывают симптомы депрессии в сравнении с мужчинами через три месяца после выписки из стационара. Подобные результаты увидели и другие российские и зарубежные исследователи. Они объяснили, что для женщин в целом характерен более высокий риск психологических нарушений, которые могут быть связаны со стрессом.

По словам Бориса Приленского, исследование показало факторы, улучшающие качество жизни и снижающие стресс. Это наличие супруга и регулярная трудовая деятельность.

Среди пациентов, состоящих в браке, проявления стресса были выражены намного меньше. Неравнодушие близких повышает устойчивость центральной нервной системы к воздействиям экстремальных внешних условий и влияет на снижение тревоги. Работа тоже положительно влияет на качество жизни, обеспечивая в том числе эмоциональную стабильность.

Врачи подчеркнули, что снижение физического компонента здоровья и соответствующих показателей качества жизни среди пациентов после COVID-19 связано с наличием хронических заболеваний и в большей степени с возрастными изменениями, чем с тяжестью перенесенного инфекционного заболевания.

В исследовании тюменцев участвовали 102 пациента в возрасте от 19 до 84 лет, итоги опубликованы в журнале "Профилактическая медицина".