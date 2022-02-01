В Тюменской области у 1 тыс. 31 человека выявили COVID-19

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1 тыс. 31 случай коронавируса выявлен в Тюменской области за сутки. Умерли восемь человек, выздоровели 1 тыс. 983, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 123 тыс. 460 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 тыс. 937 человек, на 73% больше по сравнению с 24 февраля. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 167 тыс. 310 человек.

В Санкт-Петербурге заболели 7 тыс. 572 человек, в Новосибирской области - 4 тыс. 796, в Красноярском крае - 4 тыс. 759.

В Свердловской области выявили 4 тыс. 544 случаев болезни, в Челябинской области - 3 тыс. 118, в Ханты-Мансийском АО - 1 тыс. 494, в Ямало-Ненецком АО - 1 тыс. 232, в Курганской области - 1 тыс. 149.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 млн 52 тыс. 28 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 349 тыс. 365 летальных исходов, выздоровел 13 млн 139 тыс. 971 человек.