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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области COVID-19 выявили у 1 тыс. 825 человек

Общество, 13:18 27 февраля 2022

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

1 тыс. 825 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались девять пациентов, выздоровели 1 тыс. 858, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 116 тыс. 93 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 7 тыс. 742 человека, на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 137 тыс. 596 человек.

В Санкт-Петербурге выявили 6 тыс. 442 случая болезни, в Свердловской области – 4 тыс. 616, в Самарской области – 4 тыс. 211.

В Челябинской области заболели 2 тыс. 784 человек, в Ханты-Мансийском АО - 1 тыс. 361, в Ямало-Ненецком АО - 1 тыс. 100, в Курганской области - 1 тыс. 43.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 млн 291 тыс. 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 тыс. 927 летальных исходов, выздоровели 13 млн 458 тыс. 910 человек.

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# коронавирус

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