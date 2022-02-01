Ученые из Тюмени выяснили, что депрессиям после COVID-19 чаще подвержены женщины и холостяки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вероятность развития депрессии у переболевших ковидом женщин в три раза выше, чем у мужчин. Признаки стресса, у пациентов состоявших в браке, выявлены реже, чем у холостяков. Таковы выводы тюменских ученых, исследовавших качество жизни и психологическое состоянии пациентов, перенесших коронавирус. Результаты исследования были опубликованы в коллективной монографии "COVID-19. Первый опыт".

Известно, что ковид влияет не только на функциональное состояние органов и систем, в том числе, он негативно воздействует на психику и на психологическое состояние.

"В целом развитие любых острых инфекционных заболеваний способствует появлению тревожных симптомов, страхов, переживаний, связанных с лечением и исходом для здоровья", - отмечено в сообщении Тюменского кардиоцентра.

Ученые обследовали 102 пациента в возрасте от 19 до 84 лет через 3 месяца после выписки из стационара. В качестве методов исследования применяли специальные опросники, диагностические шкалы, различные виды анализа.

Оценивались также пол, возраст, длительность госпитализации, нахождение в браке, уровень образования, тяжесть пневмонии, наличие сердечно-сосудистых заболеваний.