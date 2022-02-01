В Тюменской области еще 1 тыс. 646 жителей заболели коронавирусом за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

1 тыс. 646 случаев коронавируса подтверждено в Тюменской области за сутки. Скончались десять человек, выздоровели 1 тыс. 567 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 106 тыс. 920 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 тыс. 382 человека, на 17,6% меньше по сравнению с 27 февраля. Зафиксировано 733 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 116 тыс. 742 человека.

В Санкт-Петербурге заболели 5 тыс. 409 человек, в Свердловской области - 4 тыс. 772, в Самарской области - 4 тыс. 214.

В Челябинской области выявили 2 тыс. 615 случаев болезни, в Ханты-Мансийском АО - 1 тыс. 198, в Ямало-Ненецком АО - 1 тыс. 121, в Курганской области - 991.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 млн 398 тыс. 36 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 351 тыс. 660 летальных исходов, выздоровели 13 млн 575 тыс. 652 человека.