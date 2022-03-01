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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области коронавирус выявили у 896 человек

Общество, 13:35 01 марта 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

896 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 12 пациентов, выздоровели 2 тыс. 987, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России диагностировали 97 тыс. 333 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 тыс. 753 человека, на 99,8 % больше по сравнению с 28 февраля. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 тыс. 813 человек.

В Свердловской области выявили 4 тыс. 844 случая болезни, в Самарской области – 4 тыс. 126, в Новосибирской области – 3 тыс. 591.

В Челябинской области заболели 2 тыс. 587 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1 тыс. 30, в Ханты-Мансийском автономном округе – 906, в Курганской области – 986.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 млн 495 тыс. 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 352 тыс. 446 летальных исходов, выздоровели 13 млн 748 тыс. 465 человек.

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# коронавирус

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