В Тюменской области коронавирусом заболели еще 1 тыс. 635 человек

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

1 тыс. 635 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 10 пациентов, выздоровели 3 тыс. 163, сообщает федеральный оперативный штаб 2 марта.

За последние сутки в России диагностировали 97 тыс. 455 тыс. новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 11 тыс. 754 человека, на 7,8 % больше по сравнению с 1 марта. Зафиксировано 784 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 183 тыс. 530 человек.

В Свердловской области выявили 4 тыс. 868 случая болезни, в Санкт-Петербурге - 4 тыс., в Самарской области - 4 тыс. 61.

В Челябинской области заболели 2 тыс. 497 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 955, в Ханты-Мансийском автономном округе – 765, в Курганской области – 1 тыс. 3 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 млн 592 тыс. 824 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 353 тыс. 230 летальных исходов, выздоровели 13 млн 931 тыс. 995 человек.