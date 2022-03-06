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1 тыс. 210 жителей Тюменской области заболели коронавирусом

Общество, 15:49 06 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 210 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 11 пациентов, выздоровели 3 тыс. 779, сообщает ресурс стопкоронавирус.рф 6 марта.

За последние сутки в России выявлено 79 тыс. 863 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 8 тыс. 242 человека. Зафиксировано 744 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 149 тыс. 60 человек.

В Свердловской области выявили 4 тыс. 776 случаев болезни, Самарской области - 3 тыс. 229, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 155.

В Челябинской области заболели 2 тыс. 222 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе – 921, в Ямало-Ненецком автономном округе – 825, в Курганской области – 752 человека.

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# коронавирус , пандемия

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