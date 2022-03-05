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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Коллективный иммунитет к COVID-19 достиг в России 56%

Общество, 10:54 05 марта 2022

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг в России 56%. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость коронавирусом с 21 по 27 февраля снизилась на 16%, а смертность от последствий заболевания упала на 10%.

Как отмечает врач-инфекционист Евгений Тимаков, заболеваемость COVID-19 будет со временем увеличиваться и уменьшаться, но пандемия не завершится. Кроме того, в России возможны новые волны заболеваемости.

Евгений Тимаков пояснил, что подъемы заболеваемости возможны, если в стране будет снижаться уровень коллективного иммунитета или мутировать вирус.

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# коронавирус

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