Коллективный иммунитет к COVID-19 достиг в России 56%
| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг в России 56%. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость коронавирусом с 21 по 27 февраля снизилась на 16%, а смертность от последствий заболевания упала на 10%.
Как отмечает врач-инфекционист Евгений Тимаков, заболеваемость COVID-19 будет со временем увеличиваться и уменьшаться, но пандемия не завершится. Кроме того, в России возможны новые волны заболеваемости.
Евгений Тимаков пояснил, что подъемы заболеваемости возможны, если в стране будет снижаться уровень коллективного иммунитета или мутировать вирус.