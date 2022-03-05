В Тюменской области коронавирусом заболели еще 1 тыс. 376 человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 376 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 12 пациентов, выздоровели 3 тыс. 573, сообщает федеральный оперативный штаб 5 марта.

За последние сутки в России выявлено 86 тыс. 769 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 тыс. 295 человек, на 5,6% меньше по сравнению с 4 марта. Зафиксировано 750 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 155 тыс. 725 человек.

В Свердловской области выявили 4 тыс. 802 случая болезни, Самарской области - 3 тыс. 576, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 481.

В Челябинской области заболели 2 тыс. 295 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1 тыс. 30, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1 тыс. 706, в Курганской области – 837 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 16 млн 861 тыс. 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 355 тыс. 537 летальных исходов, выздоровели 14 млн 418 тыс. 916 человек.