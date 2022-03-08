1 772 человека выздоровели в Тюменской области от COVID-19 в течение суток

Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

1 772 человека выздоровели от COVID-19 в Тюменской области в течение минувших суток, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки зарегистрировано 757 случаев заболевания. В числе заболевших - 122 ребенка, 20 пациентов находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 19 тыс. 421 человек

Для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 1 тыс. 861 койка, из них свободно - 29,9%.

Проведено 3 тыс. 762 лабораторных исследования, всего с за период пандемии - 3 млн 661 тыс. 125.

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 138 931, полным курсом - 1 079 809.

За весь период пандемии в регионе зарегистрирован 174 тыс. 691 случай заболевания, выздоровели 137 тыс. 783 человека.

Евгений Бабенко