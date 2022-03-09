На Ямале врачи спасли беременную пациентку с тяжелой формой COVID-19

| Фото: Дмитрия Артюхова в Telegram | Фото: Дмитрия Артюхова в Telegram

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Спасение беременной пациентки с тяжелой стадией коронавируса медиками Ноябрьска назвал настоящим чудом губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Об этом он написал в своем Telergam-канале.

В больницу пациентка Олеся Манина попала на середине срока. Болезнь развивалась стремительно, в реанимации, на аппарате ИВЛ женщина провела больше месяца.

"За жизнь Олеси и малышки ежедневно боролась целая команда медиков - анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи, кардиологи, эндокринологи, медсестры. Подключали телемедицину, тактику лечения корректировали со специалистами московского перинатального центра имени Кулакова", - отметил Дмитрий Артюхов. В результате женщина поправилась и родила абсолютно здоровую дочку Лизу.

"Спасибо нашим медикам за самоотверженный труд и профессионализм. Олесе с дочкой желаю крепкого здоровья и счастья", - написал Дмитрий Артюхов.

| Фото: Дмитрия Артюхова в Telegram | Фото: Дмитрия Артюхова в Telegram

Напомним, в Тюмени врачи более 100 дней боролись за жизнь молодой матери с коронавирусом. Молодая женщина поступила в отделение Тюменского перинатального центра на ул. Энергетиков 4 сентября. Малыш родился на 31 неделе. После 44 дней на аппарате ЭКМО и 72 суток на ИВЛ она вернулась к мужу и ребенку.

Николай Ступников