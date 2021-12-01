Тюменские врачи сто дней боролись за жизнь молодой матери, у которой отказали легкие и остановилось сердце из-за COVID-19

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Азалия Рябикова после 44 дней на аппарате ЭКМО и 72 суток на ИВЛ вернулась к мужу и ребенку. Тюменские врачи более 100 дней боролись за ее жизнь. Беременность осложнил COVID-19. Молодая женщина поступила в отделение Тюменского перинатального центра на ул. Энергетиков 4 сентября. Малыш родился на 31 неделе - 14 сентября.

"Пациентка поступила с тяжелой пневмонией на фоне новой коронавирусной инфекции. Очень сильно прогрессировала дыхательная недостаточность. Пришлось прибегнуть к новой для нашего региона методике - экстракорпоральной мембранной оксигенации -это когда легкие выключены из газообмена, насыщение крови кислородом происходит вне организма. Это дает нам время, чтобы легкие начали восстанавливаться", - рассказала руководитель анестезиолого-реанимационной службы Тюменского перинатального центра Марина Швечкова.

12 октября произошел переломный момент – на 20 минут сердце пациентки остановилось, но благодаря успешным реанимационным мероприятиям застучало вновь. За жизнь Азалии боролись 27 врачей разных специальностей центра и ОКБ №1. В начале ноября, процедура ЭКМО была завершена, спустя пару недель женщина смогла дышать самостоятельно.

"Меня все поддерживали. Я не могла самостоятельно даже голову поднять. Помогали разрабатывать каждый пальчик. Потом - первые шаги. Я как ребенок всему училась заново. Спасибо огромное врачам", - сказала Азалия Рябикова.

14 декабря, спустя ровно 3 месяца после рождения малыша, молодая мама поехала домой.