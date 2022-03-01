В Тюменской области отменили антиковидные ограничения на предприятиях
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Главный санитарный врач региона Галина Шарухо отменила дополнительные профилактические меры против распространения коронавируса на предприятиях Тюменской области, введенные в апреле 2020 года, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Работодателям больше не придется разводить потоки трудящихся по времени и следить за соблюдением полутораметровой социальной дистанции в учреждениях, организациях и на предприятиях.
Также больше не потребуется хранить на предприятии семидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, масок и перчаток. В прошлое уйдут и входные фильтры.
Кроме того, к работе в очном формате смогут вернуться сотрудники старше 65 лет.
Полный перечень отмененных мер в постановлении.
Инна Кондрашкина