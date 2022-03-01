В Тюменской области 591 человек заболел коронавирусом за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

591 новый случай коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 12 пациентов, выздоровели 1 тыс. 670, сообщает федеральный оперативный штаб 15 марта.

За последние сутки в России выявлено 36 тыс. 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 7 тыс. 273 человек. Зафиксировано 558 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 118 тыс. 372 человека.

В Свердловской области выявили 1 тыс. 878 случаев болезни, в Республике Башкортостан – 1 тыс. 546, в Иркутской области - 1 тыс. 298.

В Челябинской области заболели 816 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 296, в Ямало-Ненецком автономном округе – 291, в Курганской области – 385 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 412 тыс. 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 361 тыс. 902 летальных исхода, выздоровели 15 млн 704 тыс. 22 человека.