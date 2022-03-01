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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам напоминают о важности ревакцинации против COVID-19

Общество, 17:27 16 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области напоминают о важности ревакцинации против COVID-19. Медики ишимской больницы проверяют списки вакцинированных и выясняют, у кого прошло более полугода с последней прививки, извещают о необходимости ревакцинироваться, сообщает пресс-служба медучреждения.

"С коронавирусной инфекцией нам теперь придется жить, она будет распространяться наряду с вирусными сезонными инфекциями, гриппом. Поэтому необходимо ежегодно, а в период эпидемии – дважды в год, вакцинироваться для формирования популяционного иммунитета. Только там мы сможем нивелировать данную патологию и снизить заболеваемость и смертность", - говорит главный врач Областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев.

В больнице Ишима сформирован большой запас вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), имеется и "ЭпиВакКорона", и "КовиВак". Как отмечают медики, есть перебои с поставками вакцины "Спутник лайт", но по рекомендациям Минздрава РФ для ревакцинации можно использовать первый компонент "Спутника V".

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# вакцинация , коронавирус

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