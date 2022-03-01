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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За сутки COVID-19 выявили у 683 жителей Тюменской области

Общество, 13:19 17 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

683 новых случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 10 пациентов, выздоровели 1 тыс. 487, сообщает федеральный оперативный штаб 17 марта.

За последние сутки в России выявлено 34 тыс. 819 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 5 тыс. 8 человек. Зафиксирован 561 летальный исход. За сутки в стране полностью выздоровели 112 тыс. 614 человек.

В Свердловской области выявили 1 тыс. 804 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 560, в Москве – 1 тыс. 352.

В Челябинской области заболели 694 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе – 332, в Ямало-Ненецком автономном округе – 176, в Курганской области – 349 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 484 тыс. 257 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 363 тыс. 39 летальных исходов, выздоровели 15 млн 934 тыс. 645 человек.

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# коронавирус

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