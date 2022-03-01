В России более 99% случаев коронавируса приходится на омикрон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В России в настоящее время более 99% случаев коронавируса приходится на омикрон. Об этом РИА "Новости" сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

"Теоретически "дельта"-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня", — отметила она.

Исходный — уханьский — вариант штамма, по ее словам, сейчас не встречается, информации о его циркуляции ни в российской, ни в международной базах данных нет.

По словам Черкашиной, нового опасного варианта коронавируса пока не выявлено.