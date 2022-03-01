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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области еще 630 человек заболели COVID-19

Общество, 13:47 18 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

630 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 10 пациентов, выздоровели 1 тыс. 603, сообщает федеральный оперативный штаб 18 марта.

За последние сутки в России выявлено 34 тыс. 442 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 5 тыс. 513 человек. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 105 тыс. 64 человека.

В Свердловской области выявили 1 тыс. 776 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 486, в Ростовской области – 1 тыс. 215.

В Челябинской области заболели 625 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 414, в Ямало-Ненецком автономном округе – 241, в Курганской области – 301 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 518 тыс. 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 363 тыс. 563 летальных исхода, выздоровели 16 млн 39 тыс. 709 человек.

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# коронавирус

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