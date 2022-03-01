В Тюменской области 453 человека заболели коронавирусом за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

453 новых случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 7 пациентов, выздоровели 1 тыс. 286, сообщает федеральный оперативный штаб 20 марта.

За последние сутки в России выявлено 31 тыс. 35 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 2 тыс. 551 человек. Зафиксировано 434 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 74 тыс. 675 человек.

В Свердловской области выявили 1 тыс. 670 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 398, в Иркутской области - 989.

В Челябинской области заболели 600 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 265, в Ямало-Ненецком автономном округе – 228, в Курганской области – 270 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 582 тыс. 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 364 тыс. 492 летальных исхода, выздоровели 16 млн 209 тыс. 942 человека.