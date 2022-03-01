В моногоспиталях Тюменской области проходят лечение 1 тыс. 25 пациентов

| Фото: здравоохранение Тюменской области | Фото: здравоохранение Тюменской области

1 тыс. 25 пациентов проходят лечение в 12 моногоспиталях Тюменской области на 17 марта. 24% ковид-больных находятся в тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"24 процента пациентов находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, 71 процент – в состоянии средней степени тяжести; у 5 процентов пациентов легкая степень тяжести. На аппаратах ИВЛ находятся 22 пациента", - добавили в департаменте.

По словам медиков несмотря на то, что омикрон большинством пациентов переносится в более легкой форме, в моногоспиталях процентное соотношение пациентов по степени тяжести течения заболевания является примерно таким же, что и во время предыдущих подъемов заболеваемости.

В моногоспиталях Тюменской области трудятся 517 врачей, 644 средних медицинских работника и 476 – младший персонал.

Анжела Лебедева