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Компания "Фармасинтез" начнет производить препарат от COVID-19

Экономика, 13:19 22 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" подала заявку в минздрав РФ на регистрацию препарата от коронавируса "Ковипир", сообщает ТАСС.

В состав лекарственного средства входит молнупиравир, который используют при лечении COVID-19. Эта информация содержится в государственном реестре лекарственных средств. Согласно данным реестра, лекарственная форма препарата - капсулы в дозировке 200 мг и 400 мг.

Отметим, "Фармасинтез" является одним из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств, разработчиком инновационных препаратов. Препараты компании представлены в основных терапевтических областях, таких как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет, гепатит.

Портфель "Фармасинтез" включает более 170 наименований препаратов. Производственные площадки компании расположены в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске и Тюмени.

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# COVID-19 , завод Фармсинтез , коронавирус

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