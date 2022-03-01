В Тюменской области COVID-19 подтвердился у 423 человек за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

423 новых случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 14 пациентов, выздоровели 1 тыс. 758, сообщает федеральный оперативный штаб 24 марта.

За последние сутки в России выявили 25 тыс. 387 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 4 тыс. 540. Зафиксировано 418 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 66 тыс. 476 человек.

В Санкт-Петербурге выявили 1 тыс. 279 случаев болезни, в Свердловской области - 1 тыс. 254, в Москве – 1 тыс. 163.

В Челябинской области заболели 585 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 244, в Ямало-Ненецком – 105, в Курганской области – 253.

Всего на сегодняшний день в России выявили 17 млн 690 тыс. 8 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 366 тыс. 220 летальных исходов, выздоровели 16 млн 483 тыс. 898 человек.