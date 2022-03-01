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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

362 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки

Общество, 17:34 27 марта 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

362 случая заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели 977 человек.

В числе заболевших за сутки - 48 детей. На ИВЛ находятся 17 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 3 тыс. 613 человек.

Развернуто 830 коек для лечения COVID-19, 24,2% из них свободны.

За сутки проведено 3 тыс. 586 лабораторных исследований на COVID-19, за весь период пандемии - 3 млн 737 тыс. 520.

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 153 тыс. 460, полным курсом - 1 млн 091 тыс. 230.

За весь период пандемии в Тюменской области выявлено 184 тыс. 894 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Евгений Бабенко

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# коронавирус

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