362 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки
362 случая заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели 977 человек.
В числе заболевших за сутки - 48 детей. На ИВЛ находятся 17 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 3 тыс. 613 человек.
Развернуто 830 коек для лечения COVID-19, 24,2% из них свободны.
За сутки проведено 3 тыс. 586 лабораторных исследований на COVID-19, за весь период пандемии - 3 млн 737 тыс. 520.
Сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 153 тыс. 460, полным курсом - 1 млн 091 тыс. 230.
За весь период пандемии в Тюменской области выявлено 184 тыс. 894 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Евгений Бабенко