В Тюменской области число случаев COVD-19 за месяц снизилось в пять раз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем в пять раз снизилось количество выявляемых за сутки случаев коронавируса в Тюменской области за последний месяц. Если 28 февраля врачи зарегистрировали 1 тыс. 646 случаев COVID-19 за сутки, то 28 марта эта цифра составила 307.

За сутки число заболевших сократилось с 362 до 307. По данным регионального оперативного штаба на 29 марта, выздоровели 769 человек, под медицинским наблюдением остаются 3 тыс. 789 пациентов.

За весь период пандемии в Тюменской области выявлен 185 тыс. 201 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Сделано 1 млн 153 тыс. 593 вакцинаций против COVID-19, полным курсом – 1 млн 91 тыс. 289.

Всего в регионах России по данным федерального оперштаба на 29 марта, COVID-19 выявили у 21 тыс. 101 человека. Выздоровели 35 тыс. 746 человек, подтверждено 335 летальных исходов.