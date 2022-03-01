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Медицинское обслуживание и рост цен - проблемы, которые обозначили перед властью тюменские селяне

Общество, 16:39 25 марта 2022

vk.com/zgo72 | Фото: vk.com/zgo72

Качество медицинского обслуживания в областной больнице № 12 и повышение цен беспокоит жителей дер. Першино Заводоуковского городского округа, в котором начались традиционные сходы граждан.

В этом году встречи имеют несколько иной формат, сообщается на сайте администрации городского округа. О ситуации на территории сельской администрации рассказывает непосредственно её глава. Затем люди задают волнующие их вопросы.

Присутствующие на встрече глава городского округа Светлана Касенова и начальник службы амбулаторно-поликлинической помощи ОБ № 12 Алексей Речкин дали селянам ответы.

А жителей дер. Сосновска беспокоит обустройство тротуаров и вывоз жидких бытовых отходов. Решение этих вопросов потребует некоторого времени.

До конца марта и апреле подобные встречи пройдут во всех сельских администрациях и в городе Заводоуковске. На них присутствуют глава округа либо её заместители, сотрудники правоохранительных органов, МЧС, учреждений образования, здравоохранения, культуры, пенсионного фонда, социальной защиты.

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# Заводоуковский городской округ

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