В областной больнице в Ишиме проводится более 700 эндоскопических операций в год

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Более 700 эндоскопических операций хирургического и гинекологического профилей ежегодно проводят врачи областной больницы №4 в Ишиме. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Среди инновационных технологий, применяемых в учреждении - эндопротезирование тазобедренных, коленных суставов, а также факоэмульсификация катаракты. Ежегодно ишимские офтальмологи возвращают зрение 800 пациентам.

Проводится около 400 рентгенэндоваскулярных методов диагностики, ставится около 200 стентов в течение года, что позволяет сохранить жизнь пациентам, перенесшим инфаркт.

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

В 2022 году в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения для больницы и ее филиалов приобретено 30 автомобилей санитарного транспорта.