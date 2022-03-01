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Театральные проекты тюменцев увидят в Казани, Новосибирске и Омске

Общество, 15:34 26 марта 2022

сообщество МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: сообщество МТЦ "Космос" во ВКонтакте

Всероссийский театральный проект "Архивация нас" пройдет в Тюмени с апреля по август 2022 года. Принять участие в нем может любой желающий в онлайн и офлайн формате.

"Архивация нас" - проект для горожан, заинтересованных в самовыражении через искусство и состоит из трех частей: образовательной программы, работы над проектом и гастролей.

Участники пройдут обучение в формате лаборатории и представят свои идеи на питчинге, пишет "Мегатюмень".

Заявки на участие принимаются по четырем направлениям: драматургия, хореография, новые медиа, театр соучастия и театр горожан.

Приглашенные эксперты отберут семь лучших идей и помогут в их реализации. По итогам показов летом 2022 года критики вместе со зрителями выберут два проекта. Они войдут в репертуар театрального центра "Космос" и отправятся на гастроли в Казань, Новосибирск и Омск.

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# МТЦ Космос

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