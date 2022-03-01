Мошенник пытался выманить у тюменской пенсионерки 200 тысяч рублей

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

70-летняя тюменка не попалась на уловки мошенника, пытавшегося убедить пожилую женщину, что ее сын попал в ДТП. Для "урегулирования вопроса" злоумышленник потребовал у пенсионерки 200 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сразу поняв, что ее пытаются обмануть, тюменка прервала разговор. После чего она перезвонила сыну и убедилась, что с ним все в порядке и никакого ДТП не было.

Также в полицию обратилась жительница Тюмени, которую мошенники пытались обмануть, действуя по той же схеме. Звонивший потребовал перевести 900 тыс. рублей, но женщина проявила бдительность и сообщила обо всем правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".