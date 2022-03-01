  • 30 марта 202230.03.2022среда
  • USD86,2843
    EUR96,0085
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мошенник пытался выманить у тюменской пенсионерки 200 тысяч рублей

Происшествия, 18:18 30 марта 2022

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

70-летняя тюменка не попалась на уловки мошенника, пытавшегося убедить пожилую женщину, что ее сын попал в ДТП. Для "урегулирования вопроса" злоумышленник потребовал у пенсионерки 200 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сразу поняв, что ее пытаются обмануть, тюменка прервала разговор. После чего она перезвонила сыну и убедилась, что с ним все в порядке и никакого ДТП не было.

Также в полицию обратилась жительница Тюмени, которую мошенники пытались обмануть, действуя по той же схеме. Звонивший потребовал перевести 900 тыс. рублей, но женщина проявила бдительность и сообщила обо всем правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 30.03.2022Мошенник пытался выманить у тюменской пенсионерки 200 тысяч рублей
17:16 30.03.2022Безработный ухажер оставил тюменок без техники и норковой шубы
14:53 30.03.2022Бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры Тюмени оставили под стражей до июня
14:34 30.03.2022В Тюмени будут судить водителя за ДТП с пострадавшей годовалой девочкой