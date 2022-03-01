16 постов пожарной охраны трех районов вошли в противопожарную службу Тюменской области

| Фото: информационный центр Тюменской области | Фото: информационный центр Тюменской области

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16 постов пожарной охраны Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского районов введены в состав противопожарной службы Тюменской области, сообщает региональный информационный центр

Штат службы составляет 242 сотрудника, еще 28 рабочих мест на сегодня вакантны.

Под надзором областной государственной противопожарной службы — 71 населенный пункт, а это 37 тыс. 513 человек постоянно проживающего населения.

Работу продолжают 86 постов федеральной противопожарной службы и 84 муниципальных поста пожарной охраны. В планах - поэтапная передача федеральных и муниципальных постов пожарной охраны в противопожарную службу, а также создание новых пожарных подразделений.