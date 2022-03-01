Посевные комплексы, миксеры-кормораздатчики и ангары показали на выставке "Тюмень Агро-2022"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российские производители выпускают сельскохозяйственную технику, не уступающую импортной. Такого мнения придерживается генеральный директор "БАМ-Тюмень" Михаил Нечаев. Он представляет машины российского производства на X агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК", которая открылась в агрокластере "Пышминская долина" в Винзилях 31 марта.

На рынке в Тюменской области компания "БАМ-Тюмень", специализирующаяся на продаже отечественной сельскохозяйственной техники, представлена с 2016 года. "Машины есть в наличии. Алтайские производители выпускают посевные комплексы. Имеются опрыскиватели. За последние несколько лет производители достигли отменного качества продукции и производительности. И цена ниже, если сравнивать с импортной, и запчасти доступны, что особенно актуально в нынешнем сезоне. Запчасти всегда есть в наличии", — добавил Михаил Нечаев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компания "БалтАгроСнаб" встречала гостей выставки шумно — задорными песнями. Здесь посетители могли видеть системы навозоудаления, шнековые транспортеры, поильное и доильное оборудование, машины для переработки зерна. В качестве новинки представлен миксер-кормораздатчик турецкого производства. "Сейчас санкции, но мы все возим, никаких проблем с этим нет. Находимся в Санкт-Петербурге, в Тюмени есть филиал. Уже более 12 лет мы работаем в регионе", — рассказал генеральный директор компании "БалтАгроСнаб" Сергей Рычков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помимо тракторов, сеялок и других машин для работы на фермах и в поле на выставке можно встретить продукцию Тюменского завода быстровозводимых конструкций. Фирма занимается строительством бескаркасных арочных ангаров. Это зерносклады, коровники, телятники, конные манежи. "Спектр услуг колоссальный. На сегодня мы построили более 200 объектов. Более 160 тысяч квадратных метров мы застелили за наш десятилетний опыт работы. Помимо арочных ангаров занимаемся строительством прямостенных зданий. Сюда относятся те же коровники, телятники и офисные здания", — поделился менеджер по продажам ООО "ТЗБК" Нурсултан Ортамышев.

Он добавил, что строительство ведется и летом, и зимой. Монтаж конструкций происходит быстро. Продукцию предприятие реализует в Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской областях.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В юбилейной выставке "Тюмень Агро-2022" участвуют более 30 компаний из восьми регионов РФ: Тюменской, Омской, Ростовской, Московской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Беларуси. Гости могут ознакомиться с современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием. На выставке их насчитывается более ста единиц. В том числе были представлены более десяти новинок от российских и зарубежных производителей.

1 апреля в агрокластере "Пышминская долина" пройдут X областная олимпиада инженерно-технических работников агропромышленного комплекса Тюменской области, круглые столы по темам агарного образования, обеспечения биологической безопасности животноводства, внедрения цифровой экосистемы в сельхозорганизации.

Инна Пахомова