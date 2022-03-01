Владимир Чейметов: выставка "Тюмень Агро-2022" способствует развитию АПК и туризма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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X агропромышленная выставка "Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК", которая открылась в агрокластере "Пышминская долина" в Винзилях 31 марта, будет способствовать новому импульсу развития как агропромышленного комплекса, так и туристического направления. Так считает заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Выставка продлится два дня. По словам замгубернатора, ожидается, что ежедневно более 500 человек будут проходить через мероприятия "Тюмень Агро-2022".

"Состав участников расширяется. Вы могли видеть, что круглые столы, посвященные агротуризму, продажам техники в новых условиях, производству качественной конкурентоспобной продукции, переполнены. На два дня запланирована плотная программа. Мероприятия будут проходить в двух наших сервисных центрах", - сообщил Владимир Чейметов.

Развитие внутреннего туризма, в частности, сельского, стало отдельной темой, которой организаторы выставки посвятили целый блок мероприятий.

"У нас, на территории Тюменской области, да и в России в целом, огромное количество интересных мест, где можно зарядиться энергией и вдохновиться на новые амбициозные планы и свершения", — добавил Владимир Чейметов.

Тема агротуризма востребована сегодня, считает и советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева. По ее мнению, важно поддержать дальние районы: Армизонский, Сладковский, Бердюжский.

"Там красота необыкновенная. Надо, чтобы организованный бизнес там зарабатывал. Для этого необходимо включить их в туристические маршруты, которыми занимается наше Агентство туризма и продвижения Тюменской области. Соединяя практически несоединимое, мы должны получить результат. Сейчас мы находимся на низком старте, чтобы побежать в тему агротуризма, как можно быстрее", — сказала Ольга Езикеева.

В юбилейной выставке участвуют более 30 компаний из восьми регионов РФ: Тюменской, Омской, Ростовской, Московской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Беларуси. Гости могут ознакомиться с современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием. На выставке их насчитывается более ста единиц. В том числе были представлены более десяти новинок от российских и зарубежных производителей.

Инна Пахомова