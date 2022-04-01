Галина Макарова: кредитные кооперативы ведут сдержанную политику, чтобы защитить селян от последствий западных санкций

| Фото: личный архив Галины Макаровой | Фото: личный архив Галины Макаровой

Чтобы оптимизировать расходы селян на обслуживание займов, взятых в сельских кредитных кооперативах, ведем сдержанную политику, рассказала исполнительный директор ОСКПК "Тюмень" Галина Макарова.

Она пояснила, что как куратор сферы деятельности сельских кредитных кооперативов видит последствия введения западных санкций в этом секторе, но не катастрофические. Сказалось действие ключевой процентной ставки, которую установил банк России.

"Наши кооперативы не могут привлекать личные сбережения по банковским ставкам. Но сельский народ ответственный и большого ажиотажа по отзыву личных сбережений членов кооператива не было, организации справляются с ситуацией", - сказала директор.

Ставки по выдаче большинство сельских кредитных кооперативов Тюменской области не подняли, добавила она. Четыре кооператива из 21 увеличили их на 1-2% в связи с тем, что подняли проценты по привлеченным займам, соответственно, это было необходимо сделать для соблюдения баланса доходности организаций.

Галина Макарова рассказала, что настрой у людей в деревне разный, но все поддерживают действия президента и Российской армии по защите людей Донбасса и России от нацизма.

Сама куратор также считает, что меры, принятые правительством, вынужденные, но крайне необходимые для того, чтобы остановить зверства неонацистов, распространение их идеологии и гибель мирных жителей ДНР и ЛНР.

Инна Кондрашкина