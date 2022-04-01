Юные спортсмены Тюмени сразятся в финале детской лиги дзюдо в Екатеринбурге

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области

Тюменские спортсмены выступят в финале Всероссийских соревнований "Детская Лига дзюдо "Триумф Energy", который пройдет в Екатеринбурге 2 апреля, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо".

На татами спортивного комплекса "Родина" в формате "стенка на стенку" будут бороться восемь команд юношей в возрасте до 14 лет, которые прошли отбор на предыдущих трёх турах и набрали наибольшее количество очков. Среди участников спортсмены клуба "Ичибан-Тюмень". Также выступят четыре команды девушек той же возрастной категории. Тюменский регион представят спортсменки ЦОП "Тюмень Дзюдо".

Соревнования начнутся в 10 часов.