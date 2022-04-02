Подросток пострадал в ДТП на Старотобольском тракте

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

32-летняя водитель и 14-летний пассажир пострадали 1 апреля в ДТП на 7-м километре Старотобольского тракта под Тюменью.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, там около 18 часов вечера столкнулись Chevrolet и Toyota Auris. Мужчина за рулем Chevrolet не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги на главную.

Подросток был госпитализирован в лечебное учреждение. Находившиеся на заднем сиденье малыши не пострадали, их уберегли детские автокресла.