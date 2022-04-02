Две машины вспыхнули и сгорели при столкновении на трассе под Тюменью

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Фургон "Газель" и легковой автомобиль Nissan сгорели после столкновения утром 2 апреля на автодороге Тюмень-Криводаново у поворота в д. Есаулово. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

За рулем обеих машин были женщины. Одна из них обратилась за медицинской помощью с ушибами, у второй поднялось давление.

Предварительно, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда при выезде со второстепенной дороги на главную.