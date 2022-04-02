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Две машины вспыхнули и сгорели при столкновении на трассе под Тюменью

Происшествия, 12:47 02 апреля 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Фургон "Газель" и легковой автомобиль Nissan сгорели после столкновения утром 2 апреля на автодороге Тюмень-Криводаново у поворота в д. Есаулово. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

За рулем обеих машин были женщины. Одна из них обратилась за медицинской помощью с ушибами, у второй поднялось давление.

Предварительно, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда при выезде со второстепенной дороги на главную.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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