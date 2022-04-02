Александр Моор рассказал о концепции дальнейшего развития "Жемчужины Сибири"

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Концепция дальнейшего развития центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", включающая освоение дополнительных территорий, разработана и будет реализована, рассказал на пресс-подходе губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя проведение чемпионата России по биатлону в Тюмени.

"Конечно, это потребует времени и средств. Но самое главное, все мы хотим создать не только центр высоких спортивных достижений, но и место, куда могли бы приезжать все желающие проводить время активно, занимаясь спортом, сделать дополнительное место притяжение для туристов".

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что тренд на здоровый образ жизни и спорт наблюдается сегодня по всей стране. "И люди еще больше начинают интересоваться этим после таких соревнований, которые проходят сегодня здесь. Ведь самое главное, чтобы нация была здоровой", - считает он.

В Тюмени проходит чемпионат России по биатлону, который завершится 3 апреля. В чемпионате участвуют около 150 спортсменов из 25 регионов страны и Белоруссии.

Николай Ступников