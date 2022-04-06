Иномарка в Тюмени сбила на "зебре" пенсионерку

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

61-летняя тюменку сбил автомобиль Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №13 на проезде Геологоразведчиков в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"45-летняя водитель иномарки пояснила, что ее ослепило солнце. У пострадавшей женщины диагностированы травмы ног", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В 2022 году в Тюменской области в авариях на нерегулируемых пешеходных переходах получили травмы 34 человека, в том числе восемь детей. Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам на "зебрах" почти 2 тыс. водителей.

"Водители обязаны выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, в том числе видимости и освещенности. Пешеходам, чтобы остаться невредимыми, нужно убедиться, что водитель их видит и пропускает", – добавила Анжела Борисова.