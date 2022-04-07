В Тюменской области началось весеннее боронование

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старт весенне-полевым работам дали сладковские полеводы. Крестьянское хозяйство "Роса" провело боронование на площади 40 га.

Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса в своем Telegram-канале.

Всего трактористам сладковской "Росы" предстоит засеять около 1,5 тыс. га, из них 850 га - зерновые и зернобобовые культуры, 140 га - лен, 400 га займут однолетние травы и 100 га кукуруза на силос. Также хозяйство имеет 600 га многолетних трав.

В 2022 году в Тюменской области общая площадь посева составит более 1 млн га. 700 тыс. га — под зерновые культуры. По сравнению с прошлым годом в регионе увеличатся площади посева рапса - свыше 26 тысяч га. Также вырастут площади под картофелем — 8 тыс. 180 га. Яровой сев 2022 г. составит более 840 тыс. га.

Юлия Карандашева