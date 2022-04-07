Тюменцы получили спецприз за спектакль "ДЫМ" на всероссийском фестивале

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Иммерсивный спектакль "ДЫМ" тюменского МТЦ "Космос" отмечен специальным дипломом "За поиск новых форм в освещении отечественной истории" по итогам IV Всероссийского фестиваля моноспектаклей "ЧАТ" в Омске, который проходил 1-6 апреля.

По информации "Космоса", в программе было заявлено 15 спектаклей. Их оценивали театральные критики, эксперты "Золотой маски" Татьяна Тихоновец, Пермь; Ирина Алпатова, Москва; театральный критик и писатель Сергей Денисенко, Омск.

Как заметила руководитель театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева, специальный приз фестиваля "ЧАТ" - это отражение того, чем занимается тюменская продюсерская площадка.

"Для нас важно, что наш проект так активно перемещается по регионам России и хорошо принимается и зрителями, и профессиональным сообществом. В Омске мы получили спецприз за поиск новых форм – это то, чем мы занимаемся в "Космосе" программно. Основная задача "ДЫМа" – найти способ разговора об отечественной истории понятным и интересным для современного подростка языком. Так что тут, можно сказать, нашу задачу признали выполненной", – говорит Александрина.

Напомним, "ДЫМ" – иммерсивный спектакль по графическому роману Ольги Лаврентьевой "Сурвило". Зритель может свободно перемещаться по пространству, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики. Режиссер – Владислав Тутак, художница – Женя Исаева, автор идеи и куратор проекта – Александрина Шаклеева. Спектакль вошел в лонг-лист 2022 г. Национальной театральной премии "Золотая маска". Он побывал на Международном фестивале современного искусства "Территория.Kids" в Москве.

В мае "ДЫМ" вернется в МТЦ "Космос", а летом отправится в Екатеринбург, в Государственный центр современного искусства.