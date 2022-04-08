16 тюменцев стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по семи предметам
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16 школьников Тюменской области признаны призерами и победителями финала Всероссийской олимпиады школьников по семи предметам. Один победитель и пять призеров - результат участия учащихся Физико-математической школы в олимпиаде по физике, которая прошла в сочинском "Сириусе" 7 апреля.
Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора ФМШ Владимир Неустроев, победа досталась Елизавете Винокуровой.
Призерами стали девятиклассники: Ульяна Кармацких, Анна Красильщикова, Сергей Шестаков. Среди 10-классников призовое место у Тимофея Мингалева, который в 9 классе праздновал победу в этой предметной олимпиаде. В числе призеров также выпускник ФМШ Кирилл Гауч.
Кроме этого спецпризы от партнеров за самое креативное решение получили Анна Красильщикова и Елизавета Винокурова.
Всего в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по физике встретились 369 сильнейших физиков из 67 регионов России.
В финале ВсОШ по информатике победа также у выпускника Физико-математической школы Тюменской области Георгия Нехорошкова, который в 2021 году был призером в этом направлении.
По данным, предоставленным информационному агентству "Тюменская линия" региональным департаментом образования и науки, призёром по информатике стал учащийся ФМШ Тимофей Кондрашов.
Сразу три призовых места в олимпиаде по химии на всероссийском уровне получили девятиклассники Физико-математической школы Владимир Боровик, Артем Максимов и выпускница Мария Палаткина.
Призовое место в олимпиаде по французскому языку у 10-классника ФМШ Жан-Франсуа Дюге.
По астрономии в призеры вышла 10-классница ФМШ Екатерина Ковина, которая сумела войти в Топ-15 лучших участников заключительного этапа. Это дает ей право принять участие в отборе в сборную России на международный тур.
Выпускник Тюменского президентского кадетского училища Кирилл Светлаков признан призером по географии.
Учащиеся гимназии ТюмГУ Анастасия Стадухина и Виктория Алещева стали призерами по литературе.
Напомним, в финале ВсОШ от Тюменской области участвуют 64 человека по 24 предметам. Испытания начались 18 марта, продолжатся до конца апреля.
Анжела Лебедева