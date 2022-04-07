Тюменцы с легким течением ОРВИ могут наблюдаться в поликлинике дистанционно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центры дистанционного сопровождения пациентов с легким и бессимптомным течением ОРВИ и COVID-19 созданы во всех поликлиниках Тюменской области.

Об этом на выездном заседании комитетов облдумы по социальной политике и по экономической политике и природопользованию рассказал заместитель директора регионального департамента здравоохранения Алексей Немков. Он отметил, что апробация системы успешно прошла в городской поликлинике № 17 в Тюмени. Затем этот опыт начали применять в других медицинских организациях.

"В самые высокие пики заболеваемости более 25% населения Тюменской области имели признаки ОРВИ. Физически дойти до каждого пациента и осмотреть его сложно для любой системы здравоохранения. Поэтому потребовался пересмотр этой системы. Была выделена группа пациентов с легким течением вирусных заболеваний, которую затем передали на дистанционное сопровождение. Десятки тысяч пациентов могли наблюдаться дистанционно", - рассказал Алексей Немков.

Он подчеркнул, что самый главный результат внедрения центров дистанционного наблюдения состоял в том, что в третью волну коронавируса доля обращений и жалоб граждан стала меньше, притом что количество заболевших было гораздо больше. Охват населения медицинской помощью составил 100%.

"Мы могли дистанционно сопровождать граждан из группы минимального риска с помощью роботизированных технологий. Все результаты опросов, которые проводил робот, попадали в информационную систему, затем данные анализировал врач. При необходимости он перезванивал пациентам или направлял к ним домой бригаду неотложной помощи", - добавил Алексей Немков.

Он добавил, что работа центров дистанционного сопровождения пациентов имеет гибкую настраиваемость в зависимости от интенсивности эпидемиологического процесса.

Любовь Голышева