  • 7 апреля 20227.04.2022четверг
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы с легким течением ОРВИ могут наблюдаться в поликлинике дистанционно

Общество, 17:06 07 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центры дистанционного сопровождения пациентов с легким и бессимптомным течением ОРВИ и COVID-19 созданы во всех поликлиниках Тюменской области.

Об этом на выездном заседании комитетов облдумы по социальной политике и по экономической политике и природопользованию рассказал заместитель директора регионального департамента здравоохранения Алексей Немков. Он отметил, что апробация системы успешно прошла в городской поликлинике № 17 в Тюмени. Затем этот опыт начали применять в других медицинских организациях.

"В самые высокие пики заболеваемости более 25% населения Тюменской области имели признаки ОРВИ. Физически дойти до каждого пациента и осмотреть его сложно для любой системы здравоохранения. Поэтому потребовался пересмотр этой системы. Была выделена группа пациентов с легким течением вирусных заболеваний, которую затем передали на дистанционное сопровождение. Десятки тысяч пациентов могли наблюдаться дистанционно", - рассказал Алексей Немков.

Он подчеркнул, что самый главный результат внедрения центров дистанционного наблюдения состоял в том, что в третью волну коронавируса доля обращений и жалоб граждан стала меньше, притом что количество заболевших было гораздо больше. Охват населения медицинской помощью составил 100%.

"Мы могли дистанционно сопровождать граждан из группы минимального риска с помощью роботизированных технологий. Все результаты опросов, которые проводил робот, попадали в информационную систему, затем данные анализировал врач. При необходимости он перезванивал пациентам или направлял к ним домой бригаду неотложной помощи", - добавил Алексей Немков.

Он добавил, что работа центров дистанционного сопровождения пациентов имеет гибкую настраиваемость в зависимости от интенсивности эпидемиологического процесса.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Алексей Немков , здравоохранение , коронавирус , облдума , ОРВИ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 07.04.202244 передвижных камеры фотовидеофиксации следят за водителями в Тюменской области
17:14 07.04.2022Тюменские художники создадут функциональный арт-объект
17:06 07.04.2022Тюменцы с легким течением ОРВИ могут наблюдаться в поликлинике дистанционно
16:55 07.04.202278 бывших узников фашистских лагерей живут в Тюменской области