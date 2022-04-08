Спектр услуг "Виртуального консультанта 72" в Тюменской области расширится в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Диалоговая нейросистема "Виртуальный консультант 72" в 2022 году сможет консультировать жителей Тюменской области по вопросам получения услуг в сфере имущественных отношений и социального развития.

Об этом сообщил заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В настоящее время "Виртуальный консультант 72" включает в себя два модуля. Первый – это МФЦ, запущенный в 2020 году. Консультант информирует о государственных и муниципальных услугах и формирует талон предварительной записи в МФЦ.

Второй модуль - "Здравоохранение" - появился в 2021 году. Виртуальный помощник может сформировать либо отменить талон записи на прием к врачу, а также записать на вакцинацию от COVID-19.

"Человеческие ресурсы очень ограничены и ковид показал, что нужно правильно их распределять. Благодаря этой системе мы освободили 20 операторов и распределили нагрузку на информационную систему. А ежегодная экономия средств за счет использования системы "Виртуальный консультант 72" составила девять миллионов рублей", - отметил Станислав Логинов.

Благодаря использованию нейросистемы на линии центра телефонного обслуживания нет очереди, а информационно-консультационные услуги населению оказываются в режиме 24/7. Кроме того, если до внедрения "Виртуального консультанта 72" доля пропущенных вызовов могла составлять 50%, то сейчас искусственному интеллекту удается обрабатывать 100% поступающих от жителей региона вызовов.

Отметим, диалоговая нейросетевая система "Виртуальный консультант 72" полностью создана тюменским разработчиком.

Любовь Голышева