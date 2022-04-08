В Тюменской области снижены ставки по всем программам поддержки бизнеса

| Фото: nalog.gov.ru | Фото: nalog.gov.ru

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В Тюменской области снижены ставки по всем программам поддержки Инвестиционного агентства и фонда микрофинансирования региона. Их диапазон составляет от 4 до 12% годовых.

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, механизмы финансовой господдержки предприятий в регионе усовершенствованы.

В настоящее время в Тюменской области собраны заявки тюменских предпринимателей на льготные программы кредитования на 1,5 млрд рублей. Эту работу провел антикризисный офис, созданный на базе фонда микрофинансирования. Именно туда, как в единое окно по сопровождению госпрограмм, обращаются бизнесмены.

Кроме того, банки выдали тюменским малым и средним предприятиям 1 млрд 897 млн рублей кредитов под субсидируемые ставки в 13,5–15%.

"Доступные кредиты – запрос номер один от бизнеса, который хочет и может развиваться. Сегодня обсуждаются меры для дальнейшей и более масштабной финансовой поддержки тюменского бизнеса. Мы не оставим без помощи предпринимателей, которые инвестируют в экономику региона, выпускают качественную продукцию, проявляют социальную ответственность и создают рабочие места для тюменцев", - подчеркнул Александр Моор.