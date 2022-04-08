Талантливые студенты ТИУ получат поддержку от представителей бизнеса и власти

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

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14 бизнес-проектов прошли отбор в программу "Стартап как диплом" Тюменского индустриального университета. Как сообщает пресс-служба вуза, они получат поддержку в реализации от представителей бизнеса и власти Тюменской области.

Программа действует в ТИУ два года и направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии.

Работы оценивал экспертный совет представителей региональной власти и бизнеса. Эксперты также выступят наставниками для ребят и помогут довести проекты до итоговой защиты в мае 2022 года.

Один из проектов, вошедших в тройку лидеров, предлагает вариант для изготовления механизма селективного отбора лекарственных препаратов и принадлежит авторству студентов Института промышленных технологий и инжиниринга Никиты Наумова и Дениса Лосева. Ментором выступит директор студии промышленного дизайна VS-desining Владимир Прошин.

Стать участником программы "Стартап как диплом" может студент любого направления подготовки, специальности и уровня образования. Подробнее о программе по ссылке.