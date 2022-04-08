Около 25 литров крови сдали сотрудники "РН-Уватнефтегаза" для пополнения запасов Тюменской областной станции переливания крови

| Фото: «РН-Уватнефтегаз» | Фото: «РН-Уватнефтегаз»

Специалисты нефтедобывающей компании "РН-Уватнефтегаз" сдали около 25 литров крови в ходе в традиционной благотворительной акции. Ее организовал Совет молодых специалистов компании и областная станция переливания крови 8 апреля.

В акции участвовали более 56 работников предприятия, немало среди них тех, для кого это стартовая сдача крови.

Одной из первых в мобильном пункте сдала кровь сотрудник "РН-Уватнефтегаза" Татьяна Ронжина.

"Я уже 10 лет работаю в компании, но к акции присоединилась впервые. Наверное, стала морально готова для этого. К тому же у меня редкая группа крови – третья отрицательная. Надеюсь, что кому-то она спасет жизнь", - рассказала донор.

Для нее это главная мотивация и поэтому, когда пришло приглашение об участии в акции, сразу отправила заявку, пояснила собеседница. В дальнейшем она намерена регулярно сдавать кровь.

Очередь к мобильному пункту из нефтяников выстроилась сразу после появления мобильной станции. Каждый донор предварительно заполнял анкету о состоянии здоровья. Далее медики измеряли давление, брали кровь из пальца и опрашивали добровольца о состоянии его здоровья. Исходя из собранных данных, врач определял, может ли человек быть донором крови.

Средства, которые доноры из "РН-Уватнефтегаза" получают за кровосдачу, а это 690 рублей, они традиционно жертвуют на благотворительность. Это одна из ключевых целей акции, которая реализуется на предприятии с 2017 года, подчеркнул председатель Совета молодых специалистов "РН-Уватнефтегаза" Константин Бетехтин.

"Уже пять лет сотрудники предприятия сдают кровь дважды в год – осенью и весной. Таким образом, мы пополняем банк крови Тюменской областной станции переливания крови, а вырученные за это деньги мы предлагаем донорам пожертвовать на акции, которые проводим к 1 сентября и к Новому году. Коллеги охотно откликаются", - рассказал Константин Бетехтин.

На собранные средства совет покупает школьные принадлежности и канцелярию воспитанникам детского дома в п. Борки, а также предметы, в которых нуждаются подопечные областного геронтологического центра.

На предприятии уже есть Почетные доноры, а станет еще больше, убежден сотрудник "РН-Уватнефтегаза" Денис Медведев, который сегодня сдал свою кровь уже в девятый раз.

"Для меня главный стимул – помочь медикам региона в пополнении банка крови. А личная цель – стать Почетным донором. Для этого нужно выполнить 40 кровосдач. К тому же, участие в акции – это пример для моих детей", - сказал Денис Медведев.

Оксана Корнеенкова