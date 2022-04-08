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Отметившие золотую свадьбу супруги Гавриковы из Тобольского района получат выплату губернатора

Общество, 18:26 08 апреля 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Единовременную выплату губернатора Тюменской области к юбилейной дате супружеской жизни получат Лидия и Константин Гавриковы. Жители села Верхние Аремзяны Тобольского района в 2021 году отметили золотую свадьбу.

За 50 лет Лидия Яковлевна и Константин Иванович нажили двух детей, двух внучек и четырех правнуков. Сейчас пара посвящает себя любимому увлечению — садоводству и огородничеству.

Супруги Гавриковы одними из первых в Тобольском районе подали заявление на получение выплаты губернатора, всего у специалистов в работе двадцать таких заявок.

Обратиться за получением выплаты можно не ранее чем за месяц до наступления даты юбилея супружеской жизни и не позднее 12 месяцев после юбилейного дня. Подать заявление должен один из супругов — лично либо через своего представителя в МФЦ или учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.

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# брак , выплаты

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