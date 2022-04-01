Ялуторовский музей приглашает на мастер-класс по обереговой кукле

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

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На мастер-класс "Берегиня" приглашает в Дом природы ялуторовский музейный комплекс в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, сообщает учреждение.

"Берегиня" - одна из постоянных героинь славянских сказаний, мифов и легенд. Она символизирует природу. Ее силу можно привлечь для защиты дома и семьи.

Для изготовления обереговой куклы – Берегини понадобятся: лоскуты натуральных тканей ситца и бязи, красная нить и деревянная палочка. Изготовленный своими руками оберег можно подарить членам семьи или друзьям.

Куклы-обереги принято считать достоянием прошлого. Но на самом деле эти особые рукодельные амулеты могут послужить нам и сегодня. Во времена язычества они были обязательным атрибутом каждого славянского дома. Кукол делали на праздники, важные события и по другим особым причинам.

Мастер-класс доступен для держателей "Пушкинской карты".

Записаться и уточнить детали можно по телефону: 8 (34535) 3-25-58.

Возрастная категория: 6+