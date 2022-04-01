В обновленной поликлинике в Ялуторовске применяют прессотерапию и парафинолечение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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На две тысячи квадратных метров увеличилась площадь взрослой поликлиники Областной больницы №23 в Ялуторовске после реконструкции. Помещения оснастили современным оборудованием, благодаря которому пациентов больше не надо отправлять к специалистам в Тюмень. Об этом рассказал главный врач областной больницы №23 Ялуторовска Михаил Горбачев. Он показал, как изменилось учреждение, губернатору Тюменской области Александру Моору 11 апреля.

Михаил Горбачев уверен, что условия значительно улучшаться, реконструкция длилась четыре года. На нее потратили 288 млн рублей. Еще 132 млн рублей ушли на оборудование. "После реконструкции это абсолютно новое современное здание, оснащенное всем комплексом необходимых инструментов и оборудования для амбулаторного лечения ялуторовчан. Почти в два раза увеличилась пропускная способность поликлиники. Раньше это была тысяча пациентов в день, а сейчас 1800 человек", — сказал Михаил Горбачев.

Амбулаторную медицинскую помощь жителям Ялуторовска и Ялуторовского района оказывают по 14 направлениям, включая оториноларингологию, офтальмологию, урологию и другим. Впервые в поликлинике стала возможной организация третьего этапа реабилитации. "Первый и второй этапы реабилитации мы оказываем на площадях стационара. Он нужен жителям пяти обслуживаемых районов, перенесших инсульты, инфаркты, с патологиями сердечно-сосудистой системы и травмами. И сейчас цикл реабилитаций замкнут. Мы имеем возможность все три этапа осуществлять на нашей территории. Третий этап — это лечебная физкультура. Имеются специальные тренажеры, лестница с изменяющимся углом. Оснащение у нас по последнему слову. Есть даже некоторые вещи, которые можно найти в косметологических клиниках. Так, у нас теперь есть прессотерапия. Применяется парафинолечение", — поделился главный врач областной больницы №23 Ялуторовска Михаил Горбачев.

Он подчеркнул, что все оборудование качественное, дает низкую лучевую нагрузку при исследовании. Есть отечественный рентгенодиагностический комплекс, рассчитанный на два рабочих места, стоимостью 22,5 млн рублей. На вооружение также взяты цифровой флюорограф, произведенный в Ленинградской области, и маммограф, выпущенный в Московской области.

Благодаря новому оборудованию ялуторовчане могут получать помощь на месте, их больше не направляют к специалисту в областную столицу. Так, в лор-кабинете разместили аудиометры, позволяющие диагностировать тугоухость.

"Оснащение обновилось полностью. Что касается площадей, у нас стало просторнее, чем было до этого. У нас есть выездная помощь, мы приезжаем к женщинам в села", — рассказала заведующая женской консультацией в поликлинике Татьяна Скоробогатова.

Посетители взрослой поликлиники признаются, что довольны изменениями. Они отмечают, что очередей нет, на входе можно взять талон.

Александр Моор отметил, что реконструкцию поликлиники провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Площадь обновленного здания составляет 6 тыс. кв. метров. Был надстроен пятый этаж. На первом пристроена фасадная часть.

"В программу модернизации первичного звена медицины попадают муниципалитеты с населением меньше 50 тысяч человек. Главная наша цель – повысить качество и доступность медпомощи для жителей, включая жителей отдалённых сельских территорий", — сообщил губернатор.

Инна Пахомова