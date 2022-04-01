Больницы Тюменской области укомплектованы врачами на 95 %

| Фото: admtyumen.ru/ | Фото: admtyumen.ru/

В Тюменской области укомплектованность врачами составляет более 95%, средним медицинским персоналом — 97%. Об этом сказал глава региона Александр Моор 11 апреля.

В учреждениях здравоохранения Тюменской области в настоящее время трудятся более 20 тысяч врачей и специалистов среднего медицинского персонала. Подготовка медицинских кадров для работы в больницах Тюменской области идет системно. "Самая главная мера — целевое обучение в Тюменском государственном медицинском университете. Сегодня на разных курсах учатся 730 студентов и около ста ординаторов, которые в ближайшее время пойдут работать в наши медицинские учреждения", — сказал Александр Моор.

Для привлечения кадров в сельскую местность в регионе много лет действуют две программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". За 10 лет их работы почти 680 врачей переехали работать в села и больше 230 специалистов среднего звена. В 2021 году единовременная компенсационная выплата предоставлена 46 врачам и 35 средним медицинским работникам.

Также Александр Моор рассказал о программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая утверждена в Тюменской области до 2025 года. По итогам 2021 года все мероприятия выполнены в полном объеме. В 2022 году должно завершиться строительство поликлиники в с. Каскара в Тюменском районе. В планах — возведение двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий в разных муниципалитетах. Семь зданий ждет ремонт.

Инна Пахомова